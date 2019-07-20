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    إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على تغيير وجهتها نحو مياهها الإقليمية

    05:31 م السبت 20 يوليو 2019
    إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على تغيير وجهتها نحو مياهها الإقليمية

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:
    كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات الإيرانية أجبرت ناقلة النفط الجزائرية "مصدر" التابعة لشركة سوناطراك، أمس الجمعة، على تغيير وجهتها نحو مياه طهران الإقليمية.
    وأوضحت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن حرس السواحل الإيراني أجبر ناقلة النفط "مصدر"، على تغيير وجهتها.
    وكشفت الشركة أن "الناقلة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك.
    فيما أنشأت الشركة خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية.
    ويشار إلى عدم تسجيل أية حوادث بشرية أو مادية.
    واحتجز الحرس الثوري الإيراني أمس، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بزعم اختراقها القوانين الدولية.

    أزمة مضيق هرمز ناقلة نفط جزائرية إيران مياه الخليج

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