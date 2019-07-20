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    وزير خارجية إيران: مستعدون للتفاوض مع دول الخلیج في أي وقت

    11:27 ص السبت 20 يوليو 2019
    وزير خارجية إيران: مستعدون للتفاوض مع دول الخلیج في أي وقت

    وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف

    طهران- (د ب أ):

    أکد وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف علی استعداد بلاده للتفاوض مع دول الخلیج في أي وقت.

    ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية "إسنا" اليوم السبت عن ظريف قوله "إننا مستعدون للتفاوض مع مسؤولي دول الخلیج في أي وقت کان" ، مؤکدا أن حزب الله جماعة مهمة في لبنان لدیها نشاطات في الحکومة والبرلمان والمجتمع وهي قوة تحقق الإستقرار.

    وأشار ظريف إلی التواجد الأمریكي اللاقانوني في الخلیج، ومزاعم إدارة الرئیس الأمریکي دونالد ترامب بشأن قیام إيران بإجراءات إستفزازیة في هذه المنطقة، قائلا: "نحن في منطقتنا، الأمریکان جاؤوا منطقتنا من علی بعد 6000 میل، ألیس هذا العمل استفزازیا؟!"

    وتطرق ظریف إلی خروج أمریکا من العدید من الإتفاقیات الدولیة في عهد الرئيس دونالد ترامب، منها الإتفاق النووي، قائلا "هل حدث الإنقلاب في أمریکا عام 2016 بدلا من الإنتخابات حیث انتهکوا جمیع إتفاقیات الحکومات السابقة؟!".

    محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إيران دول الخليج
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