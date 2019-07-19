بومبيو: الرئيس ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران من دون شروط مسبقة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران من دون شروط مسبقة.

ذكرت ذلك قناتا (سكاي نيوز)، و(العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة.

ويأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لإيران فوق مضيق هرمز أمس الخميس، متوعدا طهران بالرد على "أي استفزازات أخرى".

يأتي تصريح الرئيس ترامب ردا على فيديو عرضته قنوات إيرانية رسمية في وقت سابق، وقالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن إسقاطها الخميس، عادت إلى قاعدتها سالمة.