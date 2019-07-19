ميركل تجيب على أسئلة الصحفيين اليوم

برلين- (د ب أ):

قبيل بدء عطلتها الصيفية تجيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين.

وبحسب بيانات اتحاد صحافة العاصمة "المؤتمر الصحفي الاتحادي"، فإن المؤتمر سيبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم (التوقيت المحلي).

تجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد أن تمثل ميركل أمام الصحفيين للرد على أسئلتهم في فصل الصيف.

ومن المنتظر أن يتطرق المؤتمر الصحفي إلى تعيين رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيجريت كرامب كارنباور، وزيرة للدفاع خلفا لأورزولا فون دير لاين، التي انتخبها البرلمان الأوروبي قبل أيام لرئاسة المفوضية الأوروبية.

كما من المتوقع أن يُطرح خلال المؤتمر أسئلة عن مشاريع الحكومة من أجل حماية المناخ. وتشارك الناشطة السويدية جيرتا تونبرج بالتوازي مع المؤتمر في مظاهرة من أجل حماية المناخ في برلين، والتي تقام في إطار حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

ومن المحتمل أن يتطرق المؤتمر الصحفي إلى الحالة الصحية لميركل، التي عانت خلال الأسابيع الماضية من نوبات ارتجاف علنية.

وكانت ميركل أكدت من قبل أن هذه النوبات لا تؤثر على قدرتها على الأداء.

واحتفلت المستشارة أول أمس الأربعاء بعيد ميلادها الخامس والستين.