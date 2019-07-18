  • عاجل:تصفيات أمم أفريقيا 2021.. مصر على رأس مجموعة متوسطة في طريقها للكاميرون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفنلندي مستجدات الأوضاع في المنطقة

    10:46 م الخميس 18 يوليو 2019
    وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الفنلندي مستجدات الأوضاع في المنطقة

    وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان

    أبوظبي - (أ ش أ):

    بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مع وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو الذي يزور دولة الإمارات حاليًا، العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    هذا المحتوى من

    عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات فنلندا وزارة الخارجية الإماراتية الاتحاد الأوروبي

    الخبر التالى:

    شبهة إرهاب وراء مهاجمة مواطن تونسي لمقر أمني بجرافة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان