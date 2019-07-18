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    التلفزيون الإيراني ينشر فيديو احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط في هرمز

    06:21 م الخميس 18 يوليه 2019
    التلفزيون الإيراني ينشر فيديو احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط في هرمز

    ناقلة نفط

    القاهرة - مصراوي:

    نشر حساب التلفزيون الرسمي الإيراني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لاحتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط لم تذكر جنسيتها، بزعم تهريب النفط في مضيق هرمز.

    أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط أجنبية "تحمل وقودا مهربا" بمضيق هرمز.

    وذكرت وكالة "تسنيم" المحلية أنه جرى توقيف أفراد طاقم الناقلة الـ12 وتوجيه اتهامات لهم بتهريب النفط.

    ونقلت قناة "العالم" عن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري، القول في بيان، إن "الدوريات البحرية التابعة لمنطقة الحرس الثوري الأولى في الخليج ومضيق هرمز قامت الأحد الماضي باعتراض سفينة أجنبية كانت تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك بعد إنجاز التنسيق اللازم وصدور القرارات من الجهات القضائية المعنية".

    وأشارت الدائرة إلى أن هذا يأتي في إطار مراقبة تنقل السفن في الخليج العربي للتصدي للتهريب المنظم ومكافحته. ولم تذكر التقارير جنسية الناقلة.

    ناقلة نفط الحرس الثوري الإيراني إيران مضيق هرمز

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