الأرجنتين تجمد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

بوينس آيرس - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الأرجنتين تجميد أصول حزب الله اللبناني، وصنفت الحزب الذي تلقي عليه باللوم في هجومين على أراضيها، بأنه منظمة إرهابية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين - وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال - وجهت بتجميد الأصول التابعة للحزب وأعضائه بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج "حزب الله" تلقائيًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الأرجنتين.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد؛ لحضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لضحايا تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في 18 يوليو 1994، والذي أودى بحياة 85 شخصًا، واتهمت الأرجنتين حزب الله وإيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي نفيا صلتهما به.