مسلحون يهاجمون مقر الشرطة بمدينة قندهار جنوبي أفغانستان

كابول- (د ب ا):

قال مسؤول محلي اليوم الخميس إن مجموعة من المسلحين هاجموا مقر الشرطة بمدينة قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم باهر أحمدي إن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري بسيارة محملة بالمتفجرات أمام بوابة دخول المبنى في حين حاولت مجموعة أخرى من المهاجمين اقتحام المبنى عبر باب ثان.

وأضاف أن الهجوم مازال مستمرا.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم ، ولم تتوافر على الفور إي معلومات حول حجم الخسائر .