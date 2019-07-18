وزير الخارجية الألمانية: الحوار مع روسيا يظل ضروريا

برلين - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أهمية استمرار المحادثات مع روسيا، رغم العقوبات الأوروبية الحالية ضدها.

وقال ماس على خلفية انطلاق حوار بطرسبرج بالقرب من مدينة بون الألمانية، اليوم الخميس: "بدون روسيا لن نستطيع الإجابة على الأسئلة الملحة للسياسة الدولية، ولن نحقق السلام الدائم في أوروبا إلا إذا تعاونا".

وأشار ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى أن هذا هو السبب الذي يجعله يلتقي بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال منتدى بطرسبرج، وقال إنه يعتزم التحدث مع لافروف بشأن الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وعن مستقبل الحد من التسلح والوضع في شرق أوكرانيا، مضيفا: "رأينا مؤخرا بصيص أمل في دونباس (شرق أوكرانيا)، ولكي تقود هذه الرسائل الإيجابية أخيرا للطريق المؤدي للسلام، فعلى روسيا الآن أن تقدم مساهمة بناءة".

يشار إلى أن منتدى بطرسبرج للحوار ينطلق اليوم الخميس ويستمر حتى يوم غد الجمعة بالقرب من مدينة بون الألمانية.

وسيشارك ماس ولافروف في المنتدى، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية.