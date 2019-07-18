  • عاجل:بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    وزير الخارجية الألمانية: الحوار مع روسيا يظل ضروريا

    11:11 ص الخميس 18 يوليه 2019
    وزير الخارجية الألمانية: الحوار مع روسيا يظل ضروريا

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    برلين - (د ب أ):

    أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أهمية استمرار المحادثات مع روسيا، رغم العقوبات الأوروبية الحالية ضدها.

    وقال ماس على خلفية انطلاق حوار بطرسبرج بالقرب من مدينة بون الألمانية، اليوم الخميس: "بدون روسيا لن نستطيع الإجابة على الأسئلة الملحة للسياسة الدولية، ولن نحقق السلام الدائم في أوروبا إلا إذا تعاونا".

    وأشار ماس، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى أن هذا هو السبب الذي يجعله يلتقي بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال منتدى بطرسبرج، وقال إنه يعتزم التحدث مع لافروف بشأن الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وعن مستقبل الحد من التسلح والوضع في شرق أوكرانيا، مضيفا: "رأينا مؤخرا بصيص أمل في دونباس (شرق أوكرانيا)، ولكي تقود هذه الرسائل الإيجابية أخيرا للطريق المؤدي للسلام، فعلى روسيا الآن أن تقدم مساهمة بناءة".

    يشار إلى أن منتدى بطرسبرج للحوار ينطلق اليوم الخميس ويستمر حتى يوم غد الجمعة بالقرب من مدينة بون الألمانية.

    وسيشارك ماس ولافروف في المنتدى، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

    هايكو ماس برلين الخارجية الألمانية روسيا

    الخبر التالى:

    صندوق النقد الدولي: المخاطر تزداد على آفاق الاقتصاد التونسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان