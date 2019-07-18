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    غدا.. الخارجية والدفاع الأمريكيتان تبحثان حماية الملاحة بالشرق الأوسط

    07:04 ص الخميس 18 يوليو 2019
    غدا.. الخارجية والدفاع الأمريكيتان تبحثان حماية الملاحة بالشرق الأوسط

    سفينة عسكرية

    واشنطن - (أ ش أ):

    تشارك وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان غدا الجمعة في استضافة اجتماع دبلوماسي حول مبادرة لمناقشة حماية حرية الملاحة والأمن البحري بالشرق الأوسط.

    وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تهديدات متزايدة في مضيق هرمز وما حوله والذي يمر به خمس إمدادات النفط العالمية، مؤكدة على الأهمية البالغة للتنقل بحرية عبر المضيق من أجل استقرار الاقتصاد الدولي.

    وشددت على أن هذا يستلزم بذل جهد متعدد من الأطراف الدولية لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان المرور الآمن للسفن.

    وقالت إن هذا الاجتماع سيشهد مناقشات بشأن كيفية المساهمة بصورة جماعية في تعزيز قدر أكبر من السلام والأمن.

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