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    الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

    09:32 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان

    جامعة الدول العربية

    القاهرة - (أ ش أ)

    رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع، الذي تم اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان، وأثنت على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاسحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني.

    وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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