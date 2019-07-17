  • عاجل:لتحديد جامعتك.. اعرف قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    ميركل تتسلم باقة ورود من مجلس الوزراء بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين

    12:44 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    ميركل تتسلم باقة ورود من مجلس الوزراء بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين

    أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باقة من الزهور في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في برلين بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين.

    وفي المقابل، سلمت ميركل لوزيرة الدفاع السابقة ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورزولا فون دير لاين، باقة من زهور عباد الشمس خلال مشاركتها الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء.

    وقبل اجتماع المجلس، هنأت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر المستشارة، وقالت في بيان: "ذكية وحكيمة وعملية ومعتدلة وبصيرة بالأمور، هذه هي أنجيلا ميركل"، مضيفة أن ميركل تجسد الثبات في الأوقات المضطربة، وتدافع بصورة مقنعة عن حقوق الإنسان والتعاون التعددي والثقة بين الشركاء في وقت المصالح القومية المتزايدة، مشيرة إلى أن ميركل تحتفل بعيد ميلادها كما عهدناها: "بهدوء ووعي بالالتزامات".

    وكان البرلمان الأوروبي قرر مساء أمس الثلاثاء تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تتسلم منصبها خلفا للوكسمبورجي جان-كلود يونكر في الأول من نوفمبر المقبل.

    أنجيلا ميركل مجلس الوزراء ألمانيا

    الخبر التالى:

    السعودية: اعتراض وإسقاط طائرة "مسيرة" أطلقها الحوثيون في جازان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان