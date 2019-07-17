ميركل تتسلم باقة ورود من مجلس الوزراء بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين

برلين - (د ب أ):

تسلمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باقة من الزهور في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في برلين بمناسبة عيد ميلادها الخامس والستين.

وفي المقابل، سلمت ميركل لوزيرة الدفاع السابقة ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورزولا فون دير لاين، باقة من زهور عباد الشمس خلال مشاركتها الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء.

وقبل اجتماع المجلس، هنأت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر المستشارة، وقالت في بيان: "ذكية وحكيمة وعملية ومعتدلة وبصيرة بالأمور، هذه هي أنجيلا ميركل"، مضيفة أن ميركل تجسد الثبات في الأوقات المضطربة، وتدافع بصورة مقنعة عن حقوق الإنسان والتعاون التعددي والثقة بين الشركاء في وقت المصالح القومية المتزايدة، مشيرة إلى أن ميركل تحتفل بعيد ميلادها كما عهدناها: "بهدوء ووعي بالالتزامات".

وكان البرلمان الأوروبي قرر مساء أمس الثلاثاء تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تتسلم منصبها خلفا للوكسمبورجي جان-كلود يونكر في الأول من نوفمبر المقبل.