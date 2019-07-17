إجراءات اللجوء في ألمانيا تستغرق في المتوسط ستة أشهر

برلين - (د ب أ):

لا يضطر طالبو اللجوء في ألمانيا حاليا إلى الانتظار فترة طويلة للبت في طلبات لجوئهم.

فقد ذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار أن فترة البت في طلبات اللجوء تستغرق حاليا ستة أشهر في المتوسط.

وكان يصل متوسط المدة حتى نهاية العام الماضي 5ر7 شهرا، و4ر8 شهرا عام 2017.

وتسلمت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في النصف الأول من هذا العام 84866 طلب لجوء، من بينها 11913 طلبا للاجئين طلبوا من قبل الحصول على الحماية.

وبحسب بيانات متحدث باسم الوزارة، لا توجد إحصائيات عن متوسط فترة إجراءات إعادة فحص وضع اللجوء للحالات التي حصلت على اللجوء من قبل. وتتعلق هذه الإجراءات بالتحقق مما إذا كانت أسباب اللجوء لا تزال سارية، وما إذا كانت هناك معلومات جديدة توفرت عن هوية بعض اللاجئين.

وألغت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام نحو 600 قرار لجوء إيجابي عقب تطبيق إجراءات إعادة الفحص. واحتفظت أكثر من 98% من الحالات المعاد فحصها بوضع اللجوء.