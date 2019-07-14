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    ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 50 شخصًا

    03:19 م الأحد 14 يوليو 2019
    ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 50 شخصًا

    الفيضانات في نيبال

    كاتماند- (أ ف ب):

    ارتفع ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة في نيبال إلى 50 شخصًا على الأقل كما فُقِد العشرات، وفق ما أكدهمسؤولون الأحد.

    وضربت الفيضانات أيضاً شمال شرق الهند حيث قتل 11 شخصاً بسبب ارتفاع منسوب الأنهر.

    وتساقطت أمطار غزيرة منذ الخميس في مقاطعات عدة في النيبال، خصوصاً في المنطقة الشرقية في البلاد ومنطقة السهول الجنوبية، ملحقة الضرر بالآلاف.

    وأكد المتحدث باسم شرطة النيبال بيشواراج بوخاريل فقدان 33 شخصاً، فيما تم إنقاذ أكثر من 1100 شخص. وأضاف لوكالة فرانس برس "حركنا كل مواردنا في البلاد للقيام بعمليات بحث وإنقاذ وإغاثة، وتمكنا من الوصول إلى كل الأماكن المتضررة".

    وقالت السلطات إنه من المتوقع أن تعود مستويات الأنهر إلى طبيعتها منذ الاثنين.

    وفي كل عام، تتسبب الأمطار الموسمية التي تحلّ بين يونيو وسبتمبر بالعديد من الوفيات وتلحق دماراً كبيراً في جنوب آسيا.

    وقتل 11 شخصاً على الأقل في شمال شرق الهند، بحسب مسؤولين، ونقل نحو 20 ألف شخص إلى معسكرات إغاثة في ولاية آسام التي تضررت بشكل كبير جراء الأمطار الموسمية.

    وفي بنجلاديش، قامت مجموعات متطوعين بتقديم حصص إعاشة إلى اللاجئين الروهينجا في جنوب شرق البلاد. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مقتل شخصين الجمعة من الروهينجا، بينهما طفل.

    وقُتِل العام الماضي 1200 شخص في جنوب شرق آسيا بسبب الأمطار الموسمية، حيث ضربت ولاية كيرالا الهندية أسوأ فيضانات منذ 100 عام.

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