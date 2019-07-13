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    قلق أمريكي إزاء حكم الحوثيين بإعدام 30 سجينًا سياسيًا

    11:21 م السبت 13 يوليو 2019
    قلق أمريكي إزاء حكم الحوثيين بإعدام 30 سجينًا سياسيًا

    ميليشيات الحوثي

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا.

    وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ لحكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا.

    ودعت مليشيا الحوثي إلى التراجع عن حكمها ومعاملتهم معاملة إنسانية ووقف الاعتقالات التعسفية.

    وقد أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها العميق إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للميليشيات الحوثية في اليمن بحق 30 شخصًا.

    وكانت ميليشيات الحوثي أصدرت الثلاثاء 9 يوليو أحكامًا بإعدام 30 مختطفًا مشمولين باتفاق تبادل الأسرى.

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    الحوثيون اعدام سجناء الحرب اليمنية

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