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    سفير البحرين يستأنف عمله في العاصمة العراقية بغداد

    06:16 م الجمعة 12 يوليه 2019
    سفير البحرين يستأنف عمله في العاصمة العراقية بغداد

    السفير البحريني في العراق صلاح المالكي

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، استئناف عمله في العاصمة العراقية بغداد.

    وقال المالكي - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه استأنف عمله في سفارة بلاده ببغداد، بعد أن غادرها نهاية الشهر الماضي عقب

    استدعائه من قبل حكومة بلاده إثر محاولة اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

    وكانت مملكة البحرين قد استدعت في 28 يونيو الماضي سفيرها في بغداد للتشاور بعد حادثة اعتداء على سفارتها من قبل محتجين عراقيين.

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