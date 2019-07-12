سفير البحرين يستأنف عمله في العاصمة العراقية بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلن السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، استئناف عمله في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المالكي - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه استأنف عمله في سفارة بلاده ببغداد، بعد أن غادرها نهاية الشهر الماضي عقب

استدعائه من قبل حكومة بلاده إثر محاولة اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

وكانت مملكة البحرين قد استدعت في 28 يونيو الماضي سفيرها في بغداد للتشاور بعد حادثة اعتداء على سفارتها من قبل محتجين عراقيين.