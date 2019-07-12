  • عاجل:كهربا يخرج عن صمته: الزمالك ملك للجماهير فقط

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    إيران تدعو بريطانيا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق

    10:51 ص الجمعة 12 يوليو 2019
    إيران تدعو بريطانيا إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران- (د ب ا):

    دعت وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا إلى الافراج فورا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

    وأكدت الوزارة أنه من مصلحة الجميع الافراج عن الناقلة في أقرب وقت.

    واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي المزاعم البريطانية حول ناقلة النفط الإيراني "واهية"، مؤكدا أن الناقلة عملاقة ولا يمكنها الرسو في الموانئ السورية،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    واوضح موسوي أن أيران ودول المنطقة قادرون على ضمان الامن الاقليمي، مؤكدا أن وجود القوات الاجنبية لن يسهم في استتباب الأمن أو الاستقرار في المنطقة.

    كانت السلطات في إقليم جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية.

    وهددت إيران بأن احتجاز الناقلة لم يمر دون رد.

    وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا جبل طارق النفط ناقلة النفط الإيرانية

    الخبر التالى:

    مقتل 4 مدنيين في غارات للطائرات السورية على ريفي ادلب وحماة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان