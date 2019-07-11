السودان: المجلس العسكري والمعارضة يتسلمان وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية

القاهرة – مصراوي:

قالت القوات المسلحة السودانية، الخميس، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة انتهيا من تسلم وثيقة الاتفاق على المرحلة الانتقالية في البلاد.

وكشفت الصحفة الرسمية للقوات المسلحة "اكتمال إجراءات مراسم تسلم الوثيقة المنقحة من الاتفاق للطرفين وإمكانية التوقيع على مسودة الاتفاق حول الفترة الأنتقالية بالاحرف الأولى بين المجلس العسكري والحرية والتغيير بفندق كورنثيا بعد قليل من مساء اليوم".

وتأجل تسليم الوثيقة بين الطرفين لأسباب، قالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) إنها فنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأربعاء أن تسريبات كشفت عن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب صياغة بعض بنود الاتفاق، خاصة وأن الوثيقة كُتبت باللغة الإنجليزية وعند ترجمتها إلى العربية ظهرت مشاكل في صياغة بعض البنود استدعت تأجيل استلام المسودة النهائية حتى إحكام نقاط الخلاف في جلسة تفاوض مباشر بين الجانيين الخميس.

ووقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق يوم الجمعة الماضي يقضي بتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات،وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية. كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.