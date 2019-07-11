وزير السكك الحديدية الباكستاني يأمر بفتح تحقيق في حادث تصادم قطارين

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعرب وزير السكك الحديدية الباكستاني رشيد أحمد، اليوم الخميس، عن حزنه وأسفه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب"، مشيرا إلى أن الحادث وقع نتيجة الإهمال.

وقال أحمد - في تصريح خاص لقناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه أمر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المساعدات إلى عائلات القتلى والمصابين جراء الحادث.

وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب في وقت سابق اليوم بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".