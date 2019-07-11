  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    وزير السكك الحديدية الباكستاني يأمر بفتح تحقيق في حادث تصادم قطارين

    08:16 ص الخميس 11 يوليو 2019
    وزير السكك الحديدية الباكستاني يأمر بفتح تحقيق في حادث تصادم قطارين

    وزير السكك الحديدية الباكستاني رشيد أحمد

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    أعرب وزير السكك الحديدية الباكستاني رشيد أحمد، اليوم الخميس، عن حزنه وأسفه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب"، مشيرا إلى أن الحادث وقع نتيجة الإهمال.

    وقال أحمد - في تصريح خاص لقناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه أمر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المساعدات إلى عائلات القتلى والمصابين جراء الحادث.

    وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب في وقت سابق اليوم بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".

    هذا المحتوى من

    باكستان حادث تصادم رشيد أحمد

    الخبر التالى:

    مقتل وإصابة 78 شخصا جراء تصادم قطارين في باكستان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان