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    العراق يطلق عملية "إرادة النصر" العسكرية ضد تنظيم "داعش"

    07:03 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    العراق يطلق عملية "إرادة النصر" العسكرية ضد تنظيم "داعش"

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    بغداد - (أ ش أ)

    أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن العراقية تقوم بتطهير المناطق الواقعة على الحدود مع سوريا من مقاتلي داعش، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يزال موجودا في البلاد، لكنه تعهد بأنه لن يمنح مقاتلي داعش فرصة للاستقرار.

    ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن عبد المهدي قوله إن العمليات ستستمر لعدة أيام، وأطلق عليها "إرادة النصر" لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق.

    كانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، التي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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    عادل عبد المهدي العراق تنظيم داعش سوريا الإرهاب

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