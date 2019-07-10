أردوغان: إقالة محافظ البنك المركزي جاءت لأنه لم يتبع التعليمات

إسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه أقال محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا لأنه لم يتبع التعليمات الخاصة بسياسة أسعار الفائدة.

وقال ارودغان في اجتماع للنقابات العمالية في أنقرة "رأينا أن هذا الصديق، الذي لم يكن يتبع التعليمات بشأن موضوع السياسة النقدية، حول أسعار الفائدة التي تعتبر السبب في كل الشرور ، يجب أن يتم تغييره".

وأقال أردوغان مراد تشتين قايا يوم السبت الماضي وعين نائبه مراد أويصال خلفا له وفقا لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية. وكانت ولاية تشتين قايا تنتهي في أبريل 2020 .

وتابع اردوغان "سترون قريبا جدا أنه ستتم إعادة صياغة سياسة أسعار الفائدة" والتي وصفها بأنها "السبب في التضخم"

وأضاف "إن شاء الله، سيقدم البنك المركزي دعما أقوى لبرنامجنا الاقتصادي".

ويتعرض البنك لضغوط من جانب أردوغان لخفض أسعار الفائدة مقابل دعوات السوق لرفعها لكبح التضخم المرتفع بشكل جامح.

وأبقى البنك سعر الفائدة الأساسي ثابتًا عند 24 في المئة منذ سبتمبر عندما ارتفع بمقدار 625 نقطة أساس.