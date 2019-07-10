استقالة سفير بريطانيا لدى أمريكا بعدما هاجم ترامب ووصفه الأخير بالأحمق

لندن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء استقالة السفير البريطاني في الولايات المتحدة من منصبه، وذلك بعد خلاف تسبب فيه تسرب برقيات انتقد فيها السفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأرسل السفير كيم داروتش خطاب استقالة، جاء فيه، :"الوضع الحالي يجعل من المستحيل عليّ القيام بدوري كما أريد".

ونقلت الوزارة عن داروتش القول :"رغم أن فترة عملي لم تكن لتنتهي حتى نهاية هذا العام، فإنني أعتقد أنه، في الظروف الحالية، فإن المسار المسؤول يتطلب إفساح المجال لتعيين سفير جديد".

وتعليقا على الاستقالة، شكر الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماكدونالد السفير داروتش على خدمته في المنصب وأكد له وقوف رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي هانت معه بعد رد فعل ترامب العنيف على التسريب.

وكتب ماكدونالد لداروتش :"لقد كنت هدفا لتسرب خبيث؛ لقد كنت ببساطة تؤدي عملك".

وكان الخلاف تصاعد بعد تسرب تعليقات لداروتش، جاءت في مذكرة داخلية، لصحيفة "ميل". وبعد ذلك، وصف ترامب السفير بأنه "شخص شديد الغباء".

وكتب ترامب على موقع تويتر :"السفير الأحمق الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة ليس شخصا نشعر بالسعادة لوجوده ... إنه شخص شديد الغباء".

وفي البرقيات المسربة، وصف داروتش إدارة ترامب بأنها "مختلة وظيفيا" وأن رؤية الرئيس قصيرة المدى.

ووصف هانت تغريدات ترامب بأنها "غير مهذبة وخاطئة".

وكتب على تويتر إنه يشعر "ببالغ الحزن" لاستقالة داروتش.