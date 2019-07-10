ألمانيا تشيد بنتائج مؤتمر أفغانستان في الدوحة

برلين - (د ب أ):

أشادت الحكومة الألمانية بنتائج مؤتمر أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة ووصفتها بالإيجابية.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن ألمانيا بوصفها أحد المشاركين في تنظيم المؤتمر مسرورة للغاية لأن البيان الختامي للمشاركين كان بمثابة " نجاح غير متوقع".

كان ممثلون للسياسة والمجتمع المدني في أفغانستان قد أجروا محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان على مدار يومين في الدوحة حول مستقبل البلاد.

وأضاف المتحدث أنه لا يوجد بعد خطط بشأن عقد مؤتمر لاحق مشيرا إلى أنه يجب أن يقرر الأفغان ما إذا كانوا يعتبرون استئناف المؤتمر مفيدا.