شرطة هونج كونج تقول إنها ستخلي مقر البرلمان بعدما اقتحمه متظاهرون

هونج كونج (د ب أ)

أعلنت شرطة هونج كونج أنها ستخلي مقر برلمان المدينة، بعدما اقتحمه متظاهرون في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إنه إذا لم يترك المتظاهرون المنطقة، فإن القوات سوف ستتحرك بـ"قوة مناسبة"

وكان متظاهرون قد اقتحموا مقر البرلمان خلال مظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة.

واحتل مئات المتظاهرين المبنى مساء اليوم الاثنين، بعدما دمروا واجهة زجاجية وأجزاء من سياج وذلك في أعقاب قضاء الشرطة ساعات لمنعهم من الدخول.