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مقتل 8 مسلحين وإصابة 12 في اشتباكات جنوب الصومال

03:36 ص الإثنين 01 يوليه 2019
مقتل 8 مسلحين وإصابة 12 في اشتباكات جنوب الصومال

القوات الحكومية الصومالية

القاهرة- (مصراوي):

لقي 8 مسلحين مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، في اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة الشباب في قرية "مورو جابي" التي تبعد 30 كم عن بلدة هودور في منطقة باكول جنوب الصومال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال محمد معلم أحمد، مفوض بلدة هودور، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنت القوات الحكومية هجومًا على مسلحين كانوا يجمعون الضرائب من سكان القرية بالقوة.

وأضاف أن قوات الجيش، تمكنت من تحييد 8 إرهابيين وإصابة 12 آخرين، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية فقدت 4 جنود فيما أصيب 2 خلال العملية.​

القوات الحكومية الصومالية قرية مورو جابي منطقة باكول الصومال الإرهاب
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