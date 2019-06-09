موسكو تتهم واشنطن بالسعي لإضعاف علاقاتها مع بكين

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة مستعدة بالقيام بأي شيء في سبيل إضعاف العلاقات بين روسيا والصين.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أن واشنطن تنفذ فعليا خططا محددة لتحقيق هذا الهدف، معتبرة أن الغرب شعر بالرعب مما يجري من تعاون بين روسيا والصين.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، محادثات في موسكو وشاركا في منتدى بطرسبورج الاقتصادي، حيث كان الرئيس الصيني هو الضيف الرئيسي للمنتدى.

وقال الرئيس الصيني إن العلاقات بين بلاده وروسيا تتطور بإطراد، وتعيش حاليا طفرتها، وأكد أن روسيا والصين تدعمان بقوة بعضهما البعض وتحميان مصالحهما الحيوية المشتركة.