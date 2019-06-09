السعودية واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

الرياض - (د ب أ):

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، لتعزيز التعاون المشترك بين المملكة واليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله بن عامر السواحة، وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك أثناء مشاركة السواحة في الاجتماعات الوزارية حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين التي عقدت في تسوكوبا، إيباراكي باليابان، استعداداً لقمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان نهاية الشهري الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السواحة قوله إن "الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسية مع الجانب الياباني تشمل تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة".

وأوضح أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وجلسات عمل مشتركة، وتشجيع إقامة العديد من الأنشطة والأعمال المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب.