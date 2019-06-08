أبرز التصريحات في 24 ساعة: دعم إيران للإرهاب يزيد من سوء اقتصادها
القاهرة - مصراوي:
أكد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو الجمعة، أن المعارضة الفنزويلية لا تعتزم عقد أي اجتماع مع ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو مرة أخرى في أوسلو في الوقت الحالي، وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن، يؤكد أهميتها على الساحتين الاقليمية والدولية، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الجمعة، إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.
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