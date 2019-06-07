ترامب ينتقد خطط ناسا إرسال أفراد عاديين إلى القمر

واشنطن (د ب أ)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراضه اليوم الجمعة، على هدف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المعلن، وهو إرسال البشر إلى القمر.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من أجل كل هذه الأموال التي ننفقها، لا ينبغي أن تتحدث (ناسا) عن الذهاب إلى القمر- لقد فعلنا ذلك قبل 50 عامًا .. يجب أن يركزوا على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها ، بما في ذلك المريخ (الذي يعتبر القمر جزءًا منه) والدفاع والعلوم".

وأعلنت (ناسا) في وقت سابق اليوم الجمعة، أنها ستفتح أبواب محطة الفضاء الدولية أمام السفر التجاري إلى الفضاء، اعتبارا من عام 2020، بما في ذلك رواد الفضاء أهليين من الأفراد العاديين في المحطة المدارية.

وفي إعلانهم، كرر مسؤولو ناسا هدف إعادة إرسال البشر إلى القمر بحلول عام 2024.