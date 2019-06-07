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البنتاجون يعتزم الإعلان رسميا عن إلغاء برنامج "إف-35" مع تركيا

08:05 م الجمعة 07 يونيو 2019
البنتاجون يعتزم الإعلان رسميا عن إلغاء برنامج "إف-35" مع تركيا

البنتاجون

واشنطن (أ ش أ)

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ستعلن رسميا إلغاء برنامج المقاتلات إف-35 مع تركيا وإعادة الطيارين الأتراك إلى بلدهم.

وذكرت القناة أن أربعة طيارين أتراك يتواجدون حاليا في قاعدة "لوك" الجوية في "أريزونا"، وأن طيارين تركيين يتواجدان في القاعدة نفسها يقومان بالتدريس، فيما يتلقى 20 تركيا من العاملين في صيانة الطائرات التدريب في القاعدة.

وكانت واشنطن قررت، في وقت سابق، عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتلات إف-35.

ودخلت تركيا والولايات المتحدة، في خلاف منذ شهور بسبب طلب تركيا شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن تهديدا لمقاتلات إف-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وتعتزم أنقرة شراءها أيضا.

وتقول الولايات المتحدة إنه لا يمكن لأنقرة امتلاك المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية.

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البنتاجون الولايات المتحدة تركيا وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن مقاتلات إف-35

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