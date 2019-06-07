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اليمن: مقتل 17 حوثيا في غارة للتحالف العربي بحجة

07:42 م الجمعة 07 يونيو 2019
اليمن: مقتل 17 حوثيا في غارة للتحالف العربي بحجة

غارة جوية ارشيفية

صنعاء (أ ش أ)

قتل 17 مسلحا من مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، في غارة لمقاتلات التحالف العربي بالقرب من مديرية "عبس" بمحافظة "حجّة" شمالي اليمن.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأفادت مصادر محلية يمنية، في وقت سابق اليوم، بأن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإنقلابية في منطقة "الزبيرية" غرب مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع، ودمرت آليات عسكرية وتجمعا لعدد من عناصر ميليشيات الحوثي.

وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على مناطق وقرى الرباط، الشجفا، الشبهة، بمديرية الأزارق بالضالع عقب هجوم مباغت على مواقع الحوثيين.

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غارة جوية التحالف العربي اليمن مليشيات الحوثي

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