ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس النواب العراقي العلاقات الثنائية

أبوظبي - أ ش أ

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الجمعة/، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها خاصة في المجالات البرلمانية، إضافة إلى عدد من قضايا ومستجدات المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - إلى أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية وإبراز ودعم القضايا التي تهم الشعوب العربية خاصة فيما يتعلق بالتنمية وتحقيق تطلعاتها في التقدم والازدهار والسلام والاستقرار، بجانب الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن العربي خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات وأزمات تهدد استقرارها وأمنها.