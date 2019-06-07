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    الإمارات: دولة "على الأرجح" وراء الهجوم على سفن قبالة ميناء الفجيرة

    08:13 ص الجمعة 07 يونيو 2019
    الإمارات: دولة "على الأرجح" وراء الهجوم على سفن قبالة ميناء الفجيرة

    أرشيفية

    نيويورك - (د ب أ):

    خلص تحقيق مشترك أجرته الإمارات والسعودية والنرويج إلى أن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات رست قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي في مايو الماضي قد نفذتها "دولة" على الأرجح.

    وقال ممثلو الدول الثلاث في الأمم المتحدة في بيان مشترك يوم الخميس إن النتائج الأولية للتحقيق الذي تقوده الإمارات أشارت إلى أن الهجمات "كانت جزءًا من عملية معقدة ومنسقة نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية ومن المرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة".

    وقالوا في الإحاطة التي قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة : "تطلبت هذه الهجمات قدرات استخبارية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات" .

    كما أشارت النتائج الأولية إلى أن الهجمات كانت تتطلب "الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى دراية بجغرافية المنطقة بحيث تمكنوا من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن تمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام".

    وحتى الآن تلقي الولايات المتحدة باللائمة على إيران في الهجمات على السفن الأربع التي شملت ناقلتين نفطيتين سعوديتين وناقلة مسجلة في النرويج، وهو ما تنفيه طهران.

    الإمارات ميناء الفجيرة السعودية النرويج

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