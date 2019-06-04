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    واشنطن تفرض قيودًا جديدة على سفر الأمريكيين إلى كوبا

    06:53 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    واشنطن تفرض قيودًا جديدة على سفر الأمريكيين إلى كوبا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، القيود الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كوبا، مما يضع قيودًا أكثر صرامة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة.

    وتهدف الإجراءات، التي تدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الثلاثاء / الأربعاء، إلى معاقبة كوبا على ما تعتبره الولايات المتحدة دور هافانا "المزعزع للاستقرار في نصف الكرة الغربي".

    وفي حين سعى ترامب منذ فترة طويلة إلى التحول عن سياسة تخفيف العقوبات المفروضة على كوبا التي تم انتهاجها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ، فإن الإدارة الأمريكية غضبت كذلك من دعم هافانا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأشهر الأخيرة.

    تدعم إدارة ترامب زعيم المعارضة خوان جوايدو ، الذي أخفق في الإطاحة بمادورو مؤخراً بعد محاولته القيام بانتفاضة للإطاحة بمادورو.

    دونالد ترامب واشنطن كوبا الولايات المتحدة

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