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    ترامب يطالب بتوزيع عادل للأعباء في الناتو

    03:46 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    ترامب يطالب بتوزيع عادل للأعباء في الناتو

    الرئيس الاميركي دونالد ترامب

    لندن- (د ب أ):

    دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية لبريطانيا إلى توزيع عادل للأعباء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    وقال ترامب اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "على كافة الأعضاء في الحلف الإيفاء بالتزاماتهم".

    وذكر ترامب أن بعض الأعضاء لا يفعلون ذلك، وأضاف: "لا يمكننا السماح بذلك". ولم يسم ترامب دولا بعينيها.

    يُذكر أن ترامب وجه انتقادات متكررة لألمانيا في الماضي على خلفية توزيع الأعباء في الناتو. ويتهم ترامب الحكومة الألمانية بعدم تحقيق أهداف الناتو فيما يتعلق بنفقات الدفاع.

    ويجري ترامب والسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا منذ أمس الاثنين زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.

    دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي الإنفاق العسكري تيريزا ماي بريطانيا

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