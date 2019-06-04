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    تونس: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    12:03 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    تونس: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في تونس

    تونس (أ ش أ)

    أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ مساء اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبذلك فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440.

    وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها تتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

    يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمغرب، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.

    هذا المحتوى من

    Asha
    تونس عيد الفطر شهر شوال شهر رمضان رؤية الهلال

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