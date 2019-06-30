ترامب يُغادر كوريا الجنوبية متوجهًا إلى واشنطن

القاهرة- (مصراوي):

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، كوريا الجنوبية متوجهًا إلى واشنطن، بعد زيارته لقاعدة أوسان الجوية جنوب سيول، حيث تلقى ملاحظات خاصة بالقوات الأمريكية وتحدث إلى الجنود المتمركزة هناك.

جاءت هذه الزيارة عقب اللقاء التاريخي الذي جمع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صباح اليوم الأحد، واتفقاهما على استئناف المفاوضات الخاصة بنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.

بوصوله إلى كوريا الشمالية أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه تطأ قدماه الدولة التي عاشت في عزلة دولية استمرت لسنوات طويلة.