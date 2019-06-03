اعتقال 5 من عناصر داعش في الموصل بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية ، مساء اليوم الإثنين ، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن قوله إن فوج طوارىء الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل، والآخر جاء بإعترافاته أنه يقوم بتهريب عناصر داعش من سوريا إلى العراق.

وأضاف أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ عمليات تتمكن خلالها من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.