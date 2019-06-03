  • عاجل:مباشر - (حرس الحدود 1 - الزمالك 0).. بهاء مجدي يسجل في فريقه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الأمين العام للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين في السودان

    10:21 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الأمين العام للأمم المتحدة يدين قتل المتظاهرين في السودان

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

    الخرطوم (د ب أ)

    أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الاستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين بعد مقتل 13 شخصا، من بينهم طفل /8 أعوام/ اليوم الاثنين.

    وقال بيان من الأمم المتحدة، إن جوتيريش "يدين بشدة العنف والتقارير عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المدنيين، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين".

    وأضاف البيان أن "الأمين العام يذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المدنيين في السودان"

    وكانت جماعات المعارضة قد قالت إن مئات أخرين أصيبوا، بعضهم بإصابات خطيرة عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم.

    أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة السودان المعارضة السودانية الخرطوم احتجاجات السودان

    الخبر التالى:

    لبنان: غدًا أول أيام عيد الفطر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان