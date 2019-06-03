دولة عربية تحتفل بعيد الفطر في يومين مختلفين

القاهرة - مصراوي:

يشهد اليمن انقسامات عديدة بين حكومتين متصارعتين إحداهما تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتستقر في العاصمة صنعاء، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة علي عبد الله صالح من عدن مقرًا لها.

ولم يكتفِ اليمن بالانقسام في أماكن السيطرة بين الحوثيين والحكومة الشرعية، بل انقسم أيضًا في تحديد موعد عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أن غدًا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

وخالف الحوثيون هذا الموعد، حيث أعلنت دار الإفتاء الحوثية، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وهذه المخالفة تعد الأولى منذ إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت ودول أخرى أن الثلاثاء أول أيام العيد، فيما أعلنت مصر والأردن وفلسطين أن العيد يوم الأربعاء وغدًا هو المتمم لشهر رمضان.