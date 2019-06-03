  • عاجل:مباشر - (حرس الحدود 1 - الزمالك 0).. بهاء مجدي يسجل في فريقه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    ليبيا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    09:25 م الإثنين 03 يونيو 2019
    ليبيا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة الليبية، غدًا الثلاثاء، المتمم لشهر رمضان الكريم.

    وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، "أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.. وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غدًا الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان".

    وأضافت "اللجنة العليا للإفتاء تهنئ الليبيين جميعا بالعيد المبارك، لتسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر جيشنا في حربه على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين ومن يناصرهم من المجرمين، وأن يشفي جرحانا ويكتب قتلانا في الشهداء إنه رحيم ودود".

    ليبيا عيد الفطر شهر شوال شهر رمضان

    الخبر التالى:

    السنوار يدعو للوحدة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن الأمريكية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان