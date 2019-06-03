ليبيا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة المؤقتة الليبية، غدًا الثلاثاء، المتمم لشهر رمضان الكريم.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، "أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.. وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غدًا الثلاثاء الرابع من شهر يونيو هو المتمم لشهر رمضان".

وأضافت "اللجنة العليا للإفتاء تهنئ الليبيين جميعا بالعيد المبارك، لتسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر جيشنا في حربه على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين ومن يناصرهم من المجرمين، وأن يشفي جرحانا ويكتب قتلانا في الشهداء إنه رحيم ودود".