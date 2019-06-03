سوريا تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة – (مصراوي):

أعلن القاضي الشرعي الأول بالعاصمة السورية، ‍دمشق محمود المعراوي أن يوم الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال القاضي المعراوي في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية إنه "لم ير هلال شهر شوال اليوم الاثنين، وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1440 هجري هو يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر”.