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    فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    07:42 م الإثنين 03 يونيو 2019
    فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

    كانت أعلنت المملكة الأردنية، غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

    وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

    وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.

    فلسطين محمد حسين عيد الفطر شهر رمضان

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