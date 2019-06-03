فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة – مصراوي:

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، الإثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كانت أعلنت المملكة الأردنية، غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.