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    الجيش العراقي يعتقل 23 عنصرًا من تنظيم داعش في الموصل

    06:06 م السبت 29 يونيو 2019
    الجيش العراقي يعتقل 23 عنصرًا من تنظيم داعش في الموصل

    بغداد (أ ش أ)

    أعلنت قوات الجيش العراقي، اليوم السبت، اعتقال 23 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية في قضاء الحضر بالموصل.
    وقال مصدر بقيادة عمليات نينوى - في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية /نينا/ - إن قيادة عمليات نينوى نفذت خطة أمنية على خلفية معلومات استخبارية عن تسلل عناصر من التنظيم إلى قضاء الحضر.
    وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.

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