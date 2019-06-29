بيونج يانج ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء مع كيم في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

بيونج يانج - (أ ش أ):

أعلنت كوريا الشمالية اليوم (السبت)، أنه تقيم إيجابيا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول عقد لقاء بزعيمها كيم جونج أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية ـ "إنها فكرة مهمة جدا، غير أننا لم نتلق بعد أي اقتراح رسمي بهذا الشأن"، مضيفة أن هذا اللقاء في حال عقده سيشكل فرصة جيدة لتحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود بين الكوريتين.

وقال ترامب ـ في تغريدة له على تويتر ـ "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا، من بينها اجتماعي مع الرئيس الصيني شي جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودي هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقي معه على الحدود في المنطقة منزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".