الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التجارة الدولية وقضايا نزع السلاح

أوساكا (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.

وقال بيسكوف ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "لن أتحدث عن متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا ، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكراني (المحتجزين) ، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".