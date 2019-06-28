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    الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التجارة الدولية وقضايا نزع السلاح

    09:44 م الجمعة 28 يونيو 2019
    الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التجارة الدولية وقضايا نزع السلاح

    ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

    أوساكا (أ ش أ)

    قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.

    وقال بيسكوف ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "لن أتحدث عن متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".

    وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا ، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكراني (المحتجزين) ، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".

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