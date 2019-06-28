الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التجارة الدولية وقضايا نزع السلاح
أوساكا (أ ش أ)
قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ، تحدثا في قمة مجموعة العشرين عن التجارة الدولية والحاجة إلى بدء مفاوضات حول قضايا نزع السلاح.
وقال بيسكوف ، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "لن أتحدث عن متطلبات كلا الجانبين، لقد أشارا إلى المشكلات ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف "لقد تحدثا عن إيران وسوريا وأوكرانيا ، سأل الرئيس ترامب عن بحارة الجيش الأوكراني (المحتجزين) ، وتحدثا عن قضايا إقليمية أخرى كما تحدثا عن التجارة الدولية".
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