بوتين: سياسة ميركل بشأن اللاجئين كانت "خطأ جوهريا"

أوساكا- (د ب أ):

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالسماح لأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، بدخول ألمانيا في عام 2015 بأنه كان "خطأ جوهريا".

وانتقد بوتين في مقابلة أجرته معه صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قبل قمة العشرين التي انطلقت في وقت سابق اليوم الجمعة في اليابان، ونشرتها الصحيفة اليوم، "الفكرة الليبرالية"، التي قال إنها "تجاوزت هدفها".

وقال بوتين في بيان رسمي: "إن هؤلاء الذين واجهوا صعوبات بسبب المشاكل السياسية في بلادهم الأصلية يحتاجون إلى مساعدتنا".

وأضاف: "لكن، ماذا عن مصالح سكانهم عندما لا يكون عدد المهاجرين المتجهين إلى غرب أوروبا قليلا، بل يقدر بالآلاف أو مئات الآلاف؟".

وأشار بوتين إلى أنه "لم يعد ممكنا الحفاظ على تعددية الثقافات" .

وقال الرئيس للصحيفة: "لا يستطيع (الليبراليون) إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كانوا يحاولون على مدى العقود الأخيرة".

وعلى الرغم من انتقاده لسياسة ميركل لعام 2015 ، قال بوتين إن تدخل موسكو العسكري في الحرب الأهلية التي استمرت سبع سنوات في سورية، والتي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، كان ناجحًا.

وزعم أن هذه الخطوة منعت الآلاف من المتشددين من العودة إلى روسيا وساهمت في الاستقرار الإقليمي، ومنعت "الفوضى على غرار نموذج ليبيا".

كما وصف بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "شخص موهوب" وقال إنه رغم أن الجدار الحدودي الذي يخطط لبنائه قد يكون خطوة مبالغا فيها، فهو "كان يبحث عن حل على الأقل ".