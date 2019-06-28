البيت الأبيض: ترامب وآبي بحثا سبل تعزيز التعاون التجاري

واشنطن- أ ش أ:

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة "أوساكا" باليابان.

وأضاف البيت الأبيض - في بيان نقلته شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية - أن الزعيمين وافقا على العمل سويا من أجل تجارة حرة وعادلة لكلا الجانبين، كما أكدا اعتزامهما العمل المشترك للتعامل مع قضايا الأمن الإقليمية؛ من بينها ملفا كوريا الشمالية وإيران، فضلا عن سعي ترامب لشراء اليابان عددا من المعدات العسكرية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع مناقشة الزعيمين لشبكات الجيل الخامس، حيث اتفقا على اتخاذ إجراءات تضمن التقدم التكنولوجي وتعزز حماية المعلومات في كلا البلدين.

وكان ترامب قد أثنى على وجود شركات السيارات اليابانية في الولايات الأمريكية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تبني مصانع رائعة. كما أعرب عن فخره بكونه أول رئيس دولة يزور اليابان الشهر الماضي بعد بدء الحقبة الإمبراطورية الجديدة "ريوا".

يذكر أن أعمال القمة بدأت اليوم وتستمر حتى غد السبت بمشاركة عدد من قادة العالم ورؤساء الدول.