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    محمد بن سلمان يصل اليابان لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين (صور)

    01:29 م الخميس 27 يونيو 2019
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    القاهرة- (مصراوي):

    وصل الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية، الخميس، ليرأس وفد المملكة العربية السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

    وكان في استقبال ولي العهد السعودي بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

    كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي ، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

    وبعد ذلك، توجه الأمير السعودي في موكب رسمي إلى المقر المُعدّ لإقامته.

    وينطلق غدًا الجمعة الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين التي تحتضنها مدينة أوساكا، على مدى يومين، بحضور قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.

    ويشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

    ويتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

    وتهدف القمة إلى "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".

    محمد بن سلمان اليابان السعودية مجموعة العشرين قمة العشرين

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