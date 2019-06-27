بلومبرج: ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي بعد غد في اليابان

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد غد السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أن ترامب سيتناول الإفطار مع ولي العهد السعودي قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضافت أن هذين الاجتماعين من أبرز الاجتماعات المرتقبة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا.